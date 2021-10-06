بالفيديو.. تيم حسن يشوق الجمهور للجزء الـ5 من الهيبة

شوق النجم السوري ​تيم حسن​، جمهوره للجزء الخامس من مسلسله الشهير “الهيبة”، والذي عرف نجاحا كبيرا بأجزائه الأربعة.

ونشر حسن برومو ترويجي للجزء الخامس والاخير من “الهيبة – جبل”، على وسائل التواصل الاجتماعي يشوّق فيه المشاهدين لهذا الجزء.

واستعان حسن، في البرومو الترويجي، باستخدام العبارات الاساسية التي عرفت رواجاً لدى المشاهدين في كل جزء، مثل عبارة “ما تهلكوا للهم وراح” أو “منتهية وتم” وغيرها.

هذا وسيبدأ عرض الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة-جبل” في 17 أكتوبر على إحدى المنصات.

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https://www.instagram.com/p/CUpmxb0quhy/