بالفيديو.. ثانوية أبن خلدون بالذرعان في الطارف تكرم الطالب حليم بولدباب

هذه مشاهد شبيهة لعرس زفاف لكنها في الحقيقة حفل تكريم مميز داخل ثانوية العلامة ابن خلدون بالذرعان ولاية الطارف.

اين استقبل الطالب حليم بولدباب استقبال الابطال، لانه ببساطة شاب فقير وكفيف ومعاق حركيا تحصل على الباكالوريا بصعوبة.

لانه درس شهرا واحدا فقط، وساعده صديقاه المكفوفين ايضا و حاصلين على الماستر.

واجرى سبع عمليات جراحية يعاني من مرض بهشاشة العظام.

لكنه تحدى كل الصعاب واعتمد على الله ثم نفسه، و نجح بعد ان رسب العام الماضي.

حليم بولدباب ايضا حافظ لكتاب الله ويرتل القرآن بجمالية رائعة.