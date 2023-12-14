بالفيديو.. ثقة مشجع أهلاوي في إمكانيات محرز تصنع الحدث في السعودية

صنع مشجع نادي الأهلي السعودي الحدث لدى وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية لمدى ثقته الكبيرة في إمكانيات الدولي الجزائري رياض محرز.

و وثق مشجع الأهلي السعودي فيديو لشخصه، وهو يؤكد للجمهور المتابع لصفحته على منصة “إكس” أن ضربة الجزاء التي سينفذها رياض محرز ستدخل الشباك، وهو ما حدث بالضبط.

وكان رياض محرز قد شارك في الفوز الكبير لفريقه برباعية نظيفة امام النادي المستضيف الفيحاء في دوري روشن السعودي، أين بصم على الهدف الرابع.

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