بالفيديو.. ثلاثي الخضر يروجون لحملة التلقيح ضد كورونا

شارك ثلاثي المنتخب الوطني أندي ديلور، سعيد بن رحمة، وهاريس بلقبلة، في حملة للتشجيع الجزائريين على تلقي لقاح فيروس كورونا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو لهذا الثلاثي، أين شجعوا المواطنين على التوجه لتلقي اللقاح.

ويأتي هذا كمساهمة من عناصر المنتخب الوطني، في المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة، تحت شعار “بالتلقيح تستمر الحياة”.

يذكر أن عناصر المنتخب الوطني تواصل تحضيراتها بمركز سيدي موسى، تحسبا للمواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022.