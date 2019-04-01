بالفيديو.. ثلاث عائلات تعيش خطر الموت تحت الأنقاض بمستغانم

تعيش ثلاثة عائلات، في حي عتيق بمستغانم، داخل سكن هش، يهدد حياتهم بالموت يوميا.

ثلاث إخوة، لكل واحد منهم عائلة وأطفال صغار، يعيشون تحت أسقف هشة، آيلة للسقوط، في أية لحظة.

حيث كادت الأسقف القديمة للمسكن، أن تتسبب في وفاة أحد أفرادها، بعد أن سقط عليه سقف غرفة بأكملها.

الأمهات خائفات على صغارهن، الذين يتنقلون بين مسالك هذا المنزل الهش، مما يجعلهم عرضة للخطر.

وحسب شهادة سكان المنزل، لتلفزيون النهار، فإنهم أبلغوا السلطات المعنية، عن الوضعية الخطرة التي يعيشون في كنفها، لكنهم لم يتلقوا أي مساعدة.

جدارن متآكلة، وسلالم غير آمنة، تهدد حياة العائلات، التي لا تعرف الأمان، حتى تحت أسقف منزلها.