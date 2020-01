بالفيديو.. ثنائي الخضر يمنح التأهل لنيس في كأس فرنسا

وشارك هشام بوداوي، وآدم أوناس، أساسيين في المباراة التي جمعت فريقهم نيس، بنادي فريجوست سانت رافاييل، لحساب كأس فرنسا.

وتمكن هشام بوداوي من افتتاح باب التسجيل لناديه نيس، في الدقيقة الـ55، قبل أن يظيف مواطنه آدم أوناس الهدف الثاني في الدقيقة الـ90.

وبفضل هدفي هشام بوداوي، وآدم أوناس، فاز نادي نيس، على فريجوست سانت رافاييل، محققا التأهل للدور المقبل من كأس فرنسا.

🇩🇿⚽️ GOAL HICHAM BOUDAOUI ! 2 goals in 2 games for the 20-year old Algeria international

(via @AlgeriaFootVid) pic.twitter.com/3RY9Jz4DJ5

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) January 5, 2020