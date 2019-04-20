بالفيديو.. ثنائي “السيتي” يصنع الحدث بعد لقاء توتنهام !!

الرياضة
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بالفيديو.. ثنائي “السيتي” يصنع الحدث بعد لقاء توتنهام !! صورة من الحدث
بقلم وليد كويني

صنع ثنائي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، برناردو وفودان الحدث بعد نهاية مواجهة توتنهام التي فازوا بها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد أن منح البرتغالي بيرناردو سيلفا جائزة أفضل لاعب في المباراة لصالح زميله الشاب فودان في لقطة رائعة.

ونالت خرجة زملاء الجزائري رياض محرز إعجاب الجميع، كما تأثر “فودان” كثيرا بما قام به زميله أين قال:”بيرناردو ألطف شخص”.


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