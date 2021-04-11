بالفيديو.. جائزة جديدة لمحرز في مانشستر سيتي

نال النجم الدولي الجزائري رياض محرز جائزة جديدة في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة اليوم الأحد.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية تُوج بجائزة أفضل هدف في شهر مارس في فريقه مانشستر سيتي.

هدف ساحر العرب الذي تُوج بجائزة “نيسان سبورت” هو ذلك الذي سجله في شباك ساوثهامبتون.

يُذكر أن محرز توج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر مارس المنقضي.