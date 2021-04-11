بالفيديو.. جائزة جديدة لمحرز في مانشستر سيتي

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. جائزة جديدة لمحرز في مانشستر سيتي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

نال النجم الدولي الجزائري رياض محرز جائزة جديدة في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة اليوم الأحد.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية تُوج بجائزة أفضل هدف في شهر مارس في فريقه مانشستر سيتي.

هدف ساحر العرب الذي تُوج بجائزة “نيسان سبورت” هو ذلك الذي سجله في شباك ساوثهامبتون.

يُذكر أن محرز توج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر مارس المنقضي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=983788

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com