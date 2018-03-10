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بالفيديو.. جابو بهدف “مارادوني” يقود النصر للفوز على الإتحاد

الرياضة
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بالفيديو.. جابو بهدف “مارادوني” يقود النصر للفوز على الإتحاد
بقلم عبد النور حواز

قاد النجم الدولي الجزائري “عبد المؤمن جابو” فريقه “النصر” أمسية اليوم السبت لتحقيق الفوز بثلاثية لهدف على المُضيف “إتحاد جدة”.

في لقاء الأسبوع ال24 من الدوري السعودي للمُحترفين الذي جرى على ملعب “الجوهرة”.

وسجل “مموش” الهدف الثاني للنصر في الدقيقة ال53 عندما إنطلق من وسط الميدان وراوغ المُدافع والحارس واضعا الكرة في الشباك.

ويُعتبر هدف اليوم الأول لجابو مع “العالمي” بعد أن بصم على تمريرته الحاسمة الأولى في الجولة الماضية ما يُثبت عودته لمستواه.

وغادر جابو الميدان اليوم في الدقيقة ال92 في تغيير أراد من خلاله مُدرب النصر تضييع الوقت.

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