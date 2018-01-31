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بالفيديو..جابو: “سأساهم في تتويج النصر بالبطولات”

الرياضة
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بالفيديو..جابو: “سأساهم في تتويج النصر بالبطولات”
بقلم يونس رزيق

أعرب اللاعب الجزائري، عبد المومن جابو، عن سعادته بعد التحاقه بنادي النصر السعودي على شكل إعارة من ناديه الأصلي وفاق سطيف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على “السناب شات” تصريح جابو مباشرة بعد إمضائه على العقد الجديد مع العالمي.

“اليوم أمضيت على عقدي مع النصر السعودي، وإن شاء الله أساهم في تتويج هذا النادي الكبير بالبطولات، وإنشاء الله نفرحهم”.

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