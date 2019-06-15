بالفيديو.. “جابو” و”غريب” يوضحان بخصوص الراتب الشهري !!

فند الوافد الجديد لفريق مولودية الجزائر “عبد المؤمن جابو” الأخبار التي أكدت إمضاءه براتب شهري خيالي.

وأوضح “مموش” خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم السبت على هامش إمضاءه للعقد أنه لم يوقع في العميد من أجل الأموال مضيفا أنه تلقى عروض خليجية برواتب خيالية.

وسار المدير العام الرياضي للعميد “عمر غريب” على نفس نهج لاعبه الجديد عندما أوضح أن البعض يُريد زعزعة إستقرار الفريق من خلال الترويج للإشاعات.

مؤكد أن الراتب الشهري لجابو ليس 500 مليون وليس 400 مليون مثلما يظنه البعض وإنما أقل بكثير.