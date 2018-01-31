بالفيديو.. جابو يصل للسعودية لترسيم عقده مع فريقه الجديد

الرياضة
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بالفيديو.. جابو يصل للسعودية لترسيم عقده مع فريقه الجديد
بقلم أمير بهلول

وصل صباح اليوم الأربعاء عبد المومن جابو الى مدينة الرياض السعودية من أجل ترسيم إلتحاقه بنادي النصر السعودي على شكل إعارة لنهاية الموسم.

وقد نشر الحساب الرسمي لنادي “النصر السعودي” عبر التويتر فيديو قصير للاعب الجزائري لحظة وصوله.

وقال جابو: “السلام عليكم، الآن أنا في مطار الرياض وسأكون اليوم في نادي النصر السعودي ان شاء الله”.

وتابع: “أدعولي بالتوفيق ان شاء الله”.

يذكر أن “مموش” فضل الإنتقال الى نادي النصر السعودي لضرب عصفورين بحجر واحد خاصة أن نادي الوفاق يمر بأزمة مالية.

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