بالفيديو.. “جابو” يُبهر بهدف عالمي !

قاد عبد المؤمن جابو اليوم الأبعاء، ناديه وفاق سطيف للفوز على جمعية عين مليلة برباعية كاملة دون رد بملعب سطيف.
ووقع مدلل السطايفية على هاتريك رائع، خصوصا الهدف الذي منح الوفاق التقدم الرابع في المباراة إثر ارتماءة رأسية جميلة.
وما يزال “موموش” يقدم مستويات كبيرة مع النادي السطايفي رغم بلوغه السن الـ31، ومن أبرز المواهب في الساحة الكروية الوطنية.
L'international Algérien Abdelmoumen Djabou qui va fêter demain ses 31 ans a marqué un triplé aujourd'hui en championnat Algérien avec l'ES Sétif face à l'AS Aïn M'lila #TeamDz … cc @DZfoot pic.twitter.com/rWwoe1vGFN
— 🇩🇿KooraDzVideos🇩🇿 (@213footvideo) January 30, 2019
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