بالفيديو.. جابو يُخيب مُجددا ويسقط مع النصر

الرياضة
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بالفيديو.. جابو يُخيب مُجددا ويسقط مع النصر
بقلم عبد النور حواز

إنهزم اللاعب الدولي الجزائري “عبد المؤمن جابو” رفقة فريقه “النصر” السعودي أمسية اليوم الخميس بثلاثية دون رد ضد ضيفه “الباطن”.

في الأسبوع 22 من الدوري السعودي للمُحترفين، وشارك “مموش” أساسيا لأول مرة مع فريقه الجديد بعد أن إكتفى بمُشاركتين كبديل.

لكن مُدربه سارع لإخراجه في الدقيقة 68 وإقحام اللاعب “فهد بن جمايح” وذلك بسبب أداءه المُخيب طيلة الدقائق التي لعبها.

حيث لم يستطع لاعب الوفاق السطايفي السابق تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس الدولي التونسي لنادي الباطن أيمن المثلوثي.

هذا رغم مُشاركته في منصبه المُحبب وذلك على الجهة اليمنى من هجوم فريقه المُلقب بالعالمي.

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