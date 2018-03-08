بالفيديو.. جابو يُقدم لمسات سحرية ويعد بالكثير

عبر الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو عن سعادته بالإنتصار الذي حققه رفقة “النصر” على حساب نظيره “الشباب” بهدف دون رد.

وصرح “ميسي العرب” لقناة “دوري بلس”:”أشكر زملائي الذين قدموا مُباراة كبيرة، وأحيي الجماهير التي ساندتنا والقادم أفضل إن شاء الله”.

وبخصوص مُستواه :”أنا لم ألعب كثيرا، وهذه ثاني مُباراة لي كأساسي، وكُلما لعبت أكثر كان مردودي أفضل، هذا وعد مني”.

وظهر “مموش” بوجه مميز، سهرة أمس الأربعاء، وقدم تمريرة حاسمة ليقود “العالمي” للقفز للمركز الثالث من الترتيب العام للدوري السعودي.