بالفيديو.. جبال العيساوية في البليدة تحترق

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. جبال العيساوية في البليدة تحترق
بقلم  عباس عادل

شبت عدة حرائق يوم السبت باعلي جبال اطلس البليدي، وخاصة على مستوى منطقة بعطة الواقعة بين حدود ولاية المدية والبليدة عبر طريق الوطني رقم 64 الرابط بين منطقة العيساوية وبوقرة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحرائق المتفرقة، كما لم تتمكن مصالح الحماية المدنية من الوصول الى منطقة بعطة ذات التضاريس الصعبة ومسالك الوعرة من اجل اخماد النيران التي التهمت العشرات من الهكتار من الثروة الغابية اشجار الزيتون والتين واللوز والتوت البري وغيرها .

والثروة الحيوانية المتمثلة في صناديق النحل و الحيونات البرية التي تصخر بها المنطقة.

للاشارة فان جهود عناصر الحماية المدنية لا تزال متواصلة لحد الساعة.


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