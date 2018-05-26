بالفيديو: جثث للإعتداء على السائقين في تلمسان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تظهر فيه جثة ملطخة بالدماء على أساس أنها تعود لأشخاص في الطريق السيار لسرقة السائقين.

وحسب ما جاء،في الفيديو،الذي انتشر على نطاق واسع على صفحات “الفايسبوك”،فإن المجرمون،يستعملون هذه الجثث للإعتداء على سائقي السيارات في تلمسان.

وذكرت التعليقات المرفوقة في المنشور، أن الظاهرة وقعت في طريق لالة ستي المعروفة بالحركة خاصة بعد الفطور.

ويضع المعتدون، هيكل على شكل جثة مغطاة بقماش أبيض وملطخ بالدماء لإلهام الضحية ،لكي يتوقف ثم يقومون بسرقة سيارته.