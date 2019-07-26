بالفيديو.. جثمان السبسي يغادر المستشفى العسكري

خرج في هذه الأثناء الموكب الرئاسي الذي يحمل جثمان الرئيس الراحل باجي قايد السبسي ،من المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

ونشرت صفحة “راديو شمس اف ام”على الفايسبوك مقطع فيديو مباشر يظهر مشاهد مغادرة الموكب الرئاسي للمستشفى العسكري.

وسط إجراءات مشددة و انتشار مختلف التشكيلات الأمنية بمحيط المستشفى.

وكما شهد المستشفى إنتشار العشرات من الصحفيين و المواطنين التونسيين لإلقاء التحية على جثمان الرئيس الراحل.