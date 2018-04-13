بالفيديو.. جدة تعذب حفيدها بملعقة ساخنة !

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” مقطعا مصورا، لإمرأة وهي تعذّب طفلا لا يتجاوز عمره 7 سنوات.

وقال النشطاء، أن هذه المرأة هي جدّة الطفل، وقد قامت بتعذيبه باستعمال ملعقة ساخنة.

الفيديو لقي رواجا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر الطفل وهو نصف عاري بعدما أجبرته جدته على نزل سرواله.

ثم راحت هذه الأخيرة تسخن ملعقة على النار وتحرقه في أجزاء متفرقة من جسمه وسط بكاء حفيدها من شدة الألم.

وحسب وسائل إعلامية، فإن الفيديو قامت بتصويره شقيقته خفية ثم أرسلته إلى أمه التي رفعت دعوة قضائية ضد الجدة.

هذا ولم يتبين بعد أين تم تصوير هذا الفيديو.