بالفيديو.. جدل كبير بخصوص نهاية لقاء “أولمبي الشلف”-“وداد تلمسان” !!

طفت إلى السطح أمسية اليوم السبت مشكلة جديدة بطلها الحكم “سعيد عوينة” الذي أدار مباراة جمعية أولمبي الشلف ضد وداد تلمسان.

إضافة إلى أنصار “جمعية الشلف” الذين إجتاحوا الميدان في الدقيقة ال94 في حين كان الحكم قد أعلن عن مخالفة وليس صافرة نهاية المباراة.

ويُظهر الفيديو أن الحكم عوينة كان يُطالب بإخراج الأنصار في بادئ الأمر قبل أن يُغادر بسبب عجز رجال الأمن عن فعل ذلك.

هذا وأكدت العديد من المصادر أن إدارة وداد تلمسان رفعت إحترازات مباشرة بعد نهاية اللقاء بسبب ماحدث من أحداث.

هذا كما صرح رئيس فريق نجم مقرة “عز الدين بن ناصر” للقناة الإذاعية الأولى بعد نهاية المباريات أمسية اليوم:”سنرى هل ستطبق الرابطة الوطنية القوانين فيما يخص إجتياح أنصار الشلف للميدان”.

هذا وفي إنتظار التقرير النهائي للحكم ومحافظ اللقاء يبدو أن القضية ستأخذ أبعادا آخرى في الأيام القليلة القادمة.