بالفيديو.. جراد يترأس ندوة افتراضية مع الكفاءات الجزائرية في الخارج

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد الندوة الافتراضية مع الكفاءات الجزائرية في الخارج لمناقشة موضوع الخروج من الأزمة مابعد كوفيد 19والفرص الاستثمارية في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وحوكمة الشؤون العامة.

وشارك في هذه الندوة الافتراضية التي برمجت في إطار “الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد” كل من البروفيسور الجزائري الياس زرهوني من الولايات المتحدة الأمريكية وكذا بشير معزوز من كندا بالإضافة إلى البروفيسور كمال يوسف تومي.

وناقش المشاركون عدة محاور تتعلق باقتصاد المعرفة و استراتيجيات وأساليب الإصلاح مابعد كوفيد 19 وكذا الحوكمة العمومية بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية.