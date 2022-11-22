بالفيديو.. جزائرية تفوز بجائزة المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين

احتفل المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين، بالشراكة مع جامعة غراند رابيدز بالولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بتقديم الجوائز الفخرية لبرنامجه السنوي. برنامج يهدف إلى تعزيز قيمة أفضل التصاميم ويشجع السعي لتحقيق التميز في الهندسة المعمارية.

في نسختها لعام 2022 ، منحت AIA Grand Rapids العديد من الجوائز لتسليط الضوء على موهبة العديد من المهندسين المعماريين. ومن بين هؤلاء امرأة من أصل جزائري تمكنت من تمييز نفسها بفضل مشروعها.

إيمان حسيني، شابة جزائرية نجحت في الفوز بجائزة المشروع الطلابي خلال هذا الحفل. لتصميم متحف بخرسانة صديقة للبيئة ومستدامة. وهذا على مستوى لويل من ميشيغان.

في الواقع ، نجحت هذه الشابة الجزائرية في مواجهة التحدي. المتمثل في الجمع بين مادة أقل صداقة للبيئة وخاصة الخرسانة، مع إنشاء هذا المتحف المسؤول عن البيئة. واتبعت الشابة الجزائرية نهجًا لتصميم مشروع يستخدم الصفات الصديقة للبيئة للخرسانة. مع تقليل البصمة الكربونية وتأثيرها على البيئة. كل هذا بفضل تقليل الكميات وإعادة تدوير المواد المحلية. ولكن أيضًا ، البحث عن مواد أخرى أكثر متانة.