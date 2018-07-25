بالفيديو: جزائرية سرقوا أموال علاجها في تونس

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مقطع فيديو، لإمرأة جزائرية، تم سرقتها في تونس.

وتقول السيدة التي كانت ظهرت في الفيديو وهي تبكي، إن المال المسروق مخصّص للعلاج، حيث قدمت الى تونس لغرض صحي.

وطلبت المرأة، من خلال نفس الفيديو، الذي صورته تونسية، من ذوي القلوب الرحيمة، مساعدتها.

للإستفسار اتصلوا بهذا الرقم 54926837.