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بالفيديو: جزائرية سرقوا أموال علاجها في تونس

أخبار الجزائر
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بالفيديو: جزائرية سرقوا أموال علاجها في تونس
بقلم أسماء.ع

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مقطع فيديو، لإمرأة جزائرية، تم سرقتها في تونس.

وتقول السيدة التي كانت ظهرت في الفيديو وهي تبكي، إن المال المسروق مخصّص للعلاج، حيث قدمت الى تونس لغرض صحي.

وطلبت المرأة، من خلال نفس الفيديو، الذي صورته تونسية، من ذوي القلوب الرحيمة، مساعدتها.

للإستفسار اتصلوا بهذا الرقم 54926837.

جزائرية سرقوا فلوسها بربي كل واحد يساعدها بلي يقدر بالهي !! جات للمداواة موش للسياحة المرا مريضة حسيبكم ربي 😟 أنا عملت الي نقدر عليه هذا رقمها 54926837

Publiée par ‎تونسي في باريس‎ sur Mardi 24 juillet 2018


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