بالفيديو..جزائريون يحاصرون رونار ويطالبونه بالإشراف على الخضر

حاصر بعض أنصار المنتخب الوطني الجزائر المدرب الفرنسي هيرفي رونار بالعاصمة الروسية موسكو أين طالبوه بالإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وعاد هيرفي رونارد إلى روسيا بعد خروج المنتخب المغربي من الدور الأول لمونديال 2018، حيث فضل متابعة لقاء المنتخب الفرنسي الذي سيجمعه بنظيره الأرجنتيني في الدور الـ16.

ورددت بعض الجماهير الجزائرية عبارات “إن شاء الله يا ربي ..إن شاء الله يا ربي ..رونار في لالجيري” وهو ما إستقبله رونار بإبتسامة عريضة.