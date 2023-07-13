بالفيديو.. جزائري ينقذ فرنسية ألقت بنفسها في النهر

لفتت البادرة البطولية لمواطن جزائري الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بعد أن أنقذ الرجل البالغ من العمر 33 عامًا امرأة ألقت بنفسها في غارون في بوردو.

ووقعت الحادثة يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 على الساعة 6:45 مساءً بالقرب من الجسر الحجري. وخلال إلقاء نفسها لم يتردد هذا الجزائري في القفز بدوره لإنقاذ المرأة

الشاب يدعى فاتح، ويبلغ من العمر 33 عامًا، الذي قرر إنقاذ المرأة التي ألقت بنفسها في النهر.

وبينما حمل التيار المرأة بعيدًا وانجرفت بالقرب من منزل Eco-Citizen على الضفة اليسرى، غاص فتحي بدوره لإنقاذها.

ويظهر مقطع فيديو صوره أحد الأصدقاء أن الشاا الجزائري قام بعملية الإنقاذ ببطولة. وبمجرد خروج المرأة من الماء، قام رجال الإطفاء بالاعتناء بالمرأة. أما المنقذ فقد صفق له المارة بحرارة. وسرعان ما تدخل رجال الإطفاء لرعاية المرأة المعنية

في إفادة أدلى بها للصحافة الفرنسية ، قال هذا البطل إنه قفز في النهر لإنقاذ المرأة. علاوة على ذلك، يقول إنه يعرف السباحة جيدا ، لأنه يعيش بالقرب من الشاطئ في الجزائر.