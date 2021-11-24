بالفيديو.. جمال بلماضي يستعرض مهاراته الفنية بمستغانم

شارك الناخب الوطني جمال بلماضي، في مباراة استعراضية بمسقط رأسه بمستغانم، مستغلا تواجده في الجزائر.

وشارك جمال بلماضي، في مباراة داخل قاعة رياضية بمستغانم، أين استعرض مهاراته الفنية في كرة القدم.

كما أبان الناخب الوطني على مستوى فني كبير، أثبت من خلاله محافظته على لياقته البدنية، وفنياته الكروية رغم تقدمه في السن.

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