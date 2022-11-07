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بالفيديو.. جمال صحراء الجزائر يسحر وزيرا فرنسيا سابقا

بقلم نسرين محفوف
بالفيديو.. جمال صحراء الجزائر يسحر وزيرا فرنسيا سابقا
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شارك وزير فرنسي سابق، المدعو عزوز بقاق ذو الأصول الجزائرية. انطباعاته عن رحلته الى الصحراء الجزائرية. في مقطع فيديو نُشر على تيك توك، يوم السبت 5 نوفمبر.

يتذكر عزوز بقاق ، مفتونًا برحلته، مدى دهشة السياح الفرنسيين، وكذلك الجزائريين، الذين زارو تمنراست.

وقال الوزير السابق إنه اعتبارًا من الساعة 6:07 مساءً، سيتمكن السياح من رؤية ملايير النجوم.

بالإضافة إلى ذلك ، يتذكر عزوز بقاق ، في الفيديو نفسه ، “شيئًا استثنائيًا” رآه خلال هذه الرحلة. إنه نجم برتقالي صاعد عبر السماء. حيث وصف هذا الوزير الفرنسي السابق المنظر قائلا “وكأنك في الجنة”.

@sam101038 #azouzbegag #hotelcaravanserail #mzabtours #samraidesertalgerien #tamanrasset #djanet ♬ son original – Sam Désert Algerien

رابط دائم : https://nhar.tv/ZPaKG
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