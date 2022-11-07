بالفيديو.. جمال صحراء الجزائر يسحر وزيرا فرنسيا سابقا
بقلم نسرين محفوف
شارك وزير فرنسي سابق، المدعو عزوز بقاق ذو الأصول الجزائرية. انطباعاته عن رحلته الى الصحراء الجزائرية. في مقطع فيديو نُشر على تيك توك، يوم السبت 5 نوفمبر.
يتذكر عزوز بقاق ، مفتونًا برحلته، مدى دهشة السياح الفرنسيين، وكذلك الجزائريين، الذين زارو تمنراست.
وقال الوزير السابق إنه اعتبارًا من الساعة 6:07 مساءً، سيتمكن السياح من رؤية ملايير النجوم.
بالإضافة إلى ذلك ، يتذكر عزوز بقاق ، في الفيديو نفسه ، “شيئًا استثنائيًا” رآه خلال هذه الرحلة. إنه نجم برتقالي صاعد عبر السماء. حيث وصف هذا الوزير الفرنسي السابق المنظر قائلا “وكأنك في الجنة”.
@sam101038 #azouzbegag #hotelcaravanserail #mzabtours #samraidesertalgerien #tamanrasset #djanet ♬ son original – Sam Désert Algerien
رابط دائم : https://nhar.tv/ZPaKG