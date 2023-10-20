بالفيديو.. جماهير أوساسونا ترفع الأعلام وتعلن دعمها للقضية الفلسطينية

أعلنت جماهير أوساسونا دعمها للقضية الفلسطينية خلال مباراة اليوم الجمعة التي جرت أمام غرناطة لحساب الجولة الـ 10 من الليغا.

كما هتفت جماهير أوساسونا بـ “الحرية لفلسطين” في ملحمة تاريخية التي لم تكن بمحض الصدفة، وهو بسبب لاعب من غرناطة يحمل الجنسية للدولة الصهيونية.

كما لم ترحب جماهير أوساسونا بلاعب غرناطة شون فيسمان الذي انتشرت أخبار بعدم الترحيب به في مدينة أوساسونا.

وحفاظا على سلامة اللاعب اتفاق نادي غرناطة مع اللاعب على عدم السفر خشية رد فعل قوية من قبل جماهير الفريق المستقبل.

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