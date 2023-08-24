بالفيديو.. جماهير الأهلي السعودي تنتفض ضد تهميش بودبوز

انتفضت جماهير نادي الأهلي السعودي ضد المدرب يايسله بعد الاستغناء عن خدمات الدولي الجزائري رياض بودبوز في مباراة الأخدود.

وخصّصت جماهير الأهلي السعودي أغنية خاصة للنجم رياض بودبوز، في الدقيقة 9 من مباراة الأخدود، اليوم الخميس. رغد عدم مشاركته الأساسية في المباراة.

كما وجه أنصار الأهلي رسالة خاصة للمدرب والإدارة مفادها بعدم المساس بـ “شوشو” الفريق الذي كان له الفضل في إعادة الفريق إلى دوري الأضواء الموسم الماضي.

يشار، إلى أن خريج مدرسة سوشو الفرنسية، شارك في كل مباريات الموسم الحالي قبل مجيء التركي ميريح داميرال. اين انقلبت الامور على رياض.

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