بالفيديو.. جماهير البياسجي تودع مبابي بطريقة مؤثرة

ودعت جماهير البياسجي نجم الأول كيليان مبابي بطريقة رائعة و مؤثرة خلال مباراة التي جمعت الفريق بنادي تولوز بملعب “حديقة الأمراء”.

و قامت الجماهير الباريسية بلفتة رائعة إلى ابن باريس، في سابقة من نوعها في الضواحي الباريسية، كما رفعت تيفو يحمل صورة مبابي، و كتبت على لافتة “أنت جئت كإبن من ضواحي باريس و ستغادر كرمز من رموز باريس سان جيرمان”.

ونال توديع جماهير النادي الباريسي الرائع اشادة كبيرة من قبل المتتبيعن بما فيهم محللي قناة “بيان سبورتس” القطرية التي نقلت الحدث، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية على “إكس”.