بالفيديو.. جماهير الخضر تساند أبو تريكة في حربه على المثليين

ساندت الجماهير الجزائرية اللاعب المصري محمد أبوتريكة، من حلال الهتاف بإسمه في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة التي جمعت الخضر بالمنتخب اللبناني.

ودعمت الجماهير الجزائرية اللاعب المصري محمد أبوتريكة، بعد تعرضه لهجوم من وسائل الإعلام الإنجليزية عقب إعلانه الحرب على دعم المثليين في الدوري الإنجليزي.

وطالب أبو تريكة اللاعبين المسلمين بمقاطعة جولتين من الدوري الإنجليزي بسبب دعمه للمثليين، وهو ما يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي.