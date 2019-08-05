بالفيديو.. جماهير الرجاء المغربي تُغني من جديد للجزائر

أكدت جماهير نادي الرجاء البيضاوي المغربي وكالعادة على علاقتها الأخوية مع الجزائريين، وهذا بمُناسبة ودية فريقهم أمام ريال بيتيس الإسباني.

وتغنى أبناء “كازا” مرة أخرى بالجزائر بشعار “حنا خاوة خاوة ماشي عداوة”، في لقطة إهتزت لها مُدرجات ملعب “محمد الخامس”.

يُذكر بأن مُحبي “الرجاء العالمي” مُتعودون وفي غالبية مُباريتهم على ترديد الأغنية الموضحة أدناه في الفيديو، في خرجة تستحق الإشادة.

ويُشار في الأخير أن عملاق مدينة الدار البيضاء واجه “ريال بيتيس” وديا، وسقط أمام بهدف دون رد، عشية أمس الأحد.