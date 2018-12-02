بالفيديو.. جماهير السيتي لمحرز:”أنت أفضل من بوغبا ونحن نحبك”

قامت قناة “mbc” بإعداد تقرير خاص عن النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بعد تألقه في بداية الموسم.

وسألت القناة جماهير السيتيزن خارج ملعب الإتحاد وفي مدينة مانشستر الإنجليزية حول رأيهم في ما يُقدمه نجم الخضر الأول.

وقالت جماهير السيتي:”نحتاجك هذا الموسم للتتويج بالألقاب الأربعة.. إمكانياتك مميزة وأنت تستطيع مراوغة المنافسين بطريقة رائعة وتملك المكر الكروي”.

“محرز هو القطعة التي كنا نحتاجها لتكملة اللوحة.. أنفقنا المال بالشكل السليم فهو يستحق 60 مليون جنيه إسترليني التي دفعت من أجله”.

“مانشستر يونايتد دفع 90 مليون جنيه إسترليني من أجل بوغبا ولوكاكو ومحرز أفضل منهم بكثير.. إستمر في وضع الكرة في الزاوية الصعبة من المرمى”.