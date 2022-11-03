بالفيديو.. جماهير الميلان تتغنى بإسم بن ناصر

تغنت جماهير ميلان الإيطالي، بإسم لاعب الفريق والدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بعد تألقه في مواجهة سالبسبورغ برابطة الأبطال.

وشارك لاعب الخضر أساسيا، في فوز فريقه برباعية نظيفة، ضد سالسبورغ، الأمس الأربعاء، ضمن آخر مواجهات دور المجموعات برابطة الأبطال.

وشهد اللقاء تألق متوسط ميدان المنتخب الوطني، قبل أن يستبدله المدرب بيولي في الدقيقة 69، ولتقوم جماهير الميلان بالهتاف بإسم بن ناصر مطولا.

كما قام بن ناصر بدوره بإعادة نشر الفيديو لهتاف الجمهور بإسمه عبر تويتر وعلق عليه:”شعور لايوصف”.

يجدر للإشارة، تأهل بن ناصر رفقة فريقه للدور الثمن النهائي لرابطة الأبطال لأول مرة في تاريخ الروسينيري منذ 2014.