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الرياضة

بالفيديو.. جماهير الهلال تطالب بصفقة تبادلية بين محرز ونيمار

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. جماهير الهلال تطالب بصفقة تبادلية بين محرز ونيمار
الهلال
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طالبت جماهير الهلال السعودي من إدارة فريقها بالقيام بصفقة تبادلية تخص رياض محرز ونيمار بين إدارتي الهلال والأهلي.

كما قالت جماهير الهلال السعيدة بفوز بفريقه بالكلاسيكو بثلاثية مقابل واحد. أنه تريد مشاهدة قائد الخضر بقميص ناديها، في الفترة الحالية، و تسريح نيمار إلى الغريم الأهلي السعودي.

وقدم رياض محرز مباريات في القمة منذ حلوله بالأراضي السعودية و حمله قميص نادي الأهلي كما اختير في عدد كبير من المرات في التشكيلة المثالية عكس النجم البرازيلي نيمار الذي أصيب و سيبتعد عن الملاعب لمدة طويلة.

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