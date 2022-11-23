بالفيديو.. جماهير اليابان تصنع الحدث من المدرجات عقب مباراة ألمانيا

صنعت جماهير منتخب اليابان، الحدث في مدرجات ملعب “خليفة الدولي”، بطريقتها الخاصة، عقب فوزهم على منتخب ألمانيا، ضمن مونديال 2022.

ونقلت قناة الكأس القطرية، مقطع فيديو، لجماهير منتخب اليابان، عقب فوزهم على ألمانيا، من على مدرجات ملعب “خليفة الدولي”.

كما أظهر الفيديو، جماهير الساموراي، خلال قيامها بتنظيف مدرجات الملعب، عقب الانتهاء من احتفالاتها بهذا الفوز الثمين.

يذكر أن منتخب اليابان، قلب تأخره بهدف لصفر أمام ألمانيا، لفوز ثمين بنتيجة هدفين لهدف واحد.