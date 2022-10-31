بالفيديو.. جماهير شالكه 04 الألماني تصنع الحدث بتيفو عالمي

صنعت الحدث امس الأحد، جماهير نادي شالكة 04، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد رفعهم لتيفو عالمي برسم فعاليات البوندسليغا الألمانية.

ورفع جمهور نادي شالك، تيفو خرافي، وهو عبارة عن قميص الفريق باللون الأبيض، ويتغير لونه للأزرق، وذلك قبل مواجهة فرايبورغ برسم الجولة 12 من الدوري الألماني.