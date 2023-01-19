بالفيديو.. جماهير عنابة تعيد الإعتبار للأسطورة ماجر من ملعب “19 ماي”

أعادة جماهير عنابة، الإعتبار لأسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، من ملعب “19 ماي” خلال مباراة الشان.

وقامت جماهير مدينة عنابة، برفع صورة كبيرة للأسطورة رابح ماجر بقميص المنتخب الوطني، من على مدرجات ملعب “19 ماي”.

كما هتفت الجماهير مطولا باسم صاحب الكعب الذهبي، والناخب الوطني الأسبق، اعترافا بمكانته وانجازاته.

وتأتي هذه الخرجة كرد اعتبار للأسطورة رابح ماجر، بعد الحادثة المؤسفة التي عاشهها بملعب “نيلسون مانديلا” خلال مواجهة الخضر واثيوبيا.