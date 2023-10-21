بالفيديو.. جماهير ليفربول تتحدى الحكومة البريطانية وتهتف “free palestine”

تحدى جمهور ليفربول الحكومة البريطانية برفع الأعلام الفلسطينية بقوة في مباراة اليوم أمام إيفرتون بملعب “الأنفليد”.

كما هتف جمهور ليفربول بقوة بالكلمة الشهيرة “free palestine” أثناء دقيقة الصمت الذي فرضها الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ليفربول قد فاز في مباراة إيفرتون بثنائية مقابل صفر، كما رفعوا عدد من الصور لنجم الفريق المصري محمد صلاح الذي أعلن تضامنه مؤخرا مع أبناء غزة.

للإشارة، أن الحكومة البريطانية رفضت إدخال الاعلام الفلسطينية إلى الملعب، لكن الأغلب عرف طريقه لإدخال العلم و إدراج كلة الحق في أعرق الملاعب البريطانية.

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