بالفيديو..جماهير ليفربول تستقبل فريقها بحفاوة

إستقبلت أمس الأحد، جماهير نادي ليفربول طاقم الفريق بحفاوة، والذي جال في شوارع مدينة ليفربول في حافلة مكشوفة.

وإستقبلت جماهير “الريدز” فريقها بشعارها الشهير “لن تسير وحدك أبداً”، للاحتفال بفريقهم الذي ختم موسمه السبت الماضي، والذي توّج بكأسي الإتحاد، والرابطة الإنجليزيتين.

ورغم خسارة “ليفربول” نهائي “التشمبينزليغ، أمام ريال مدريد، وخسارة لقب “البريميرليغ”، في الجولة الأخيرة لصالح “المان سيتي”.