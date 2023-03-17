بالفيديو.. جماهير ليون تستفز عوار لهذا السبب!

تعرض نجم نادي ليون الفرنسي، والوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، حسام عوار، لإستفزازات من طرف جماهير ناديه.

وذلك على هامش مشاركة عوار، في مواجهة فريقه، ضد نانت برسم الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وشارك عوار في اللقاء بديلا، بداية من الدقيقة 74 من عمر المباراة، وتعرض اللاعب أثناء دخوله لأرضية الميدان لصافرات الإستهجان.

من طرف جماهير فريقه ليون، كما قام مناصري الفريق الفرنسي بترديد “لاماغسياز” النشيد الفرنسي، بعد ندم عوار على تمثيل المنتخب الفرنسي، وتغيير جنسيته الرياضية والإنضمام للخضر.