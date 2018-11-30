بالفيديو.. جماهير “مانشستر سيتي”: “محرز نحن نحبك ونحتاجك للفوز بالألقاب” !

وجهت جماهير “مانشستر سيتي” تحية خاصة للنجم الجزائري “رياض محرز”، وذلك في تقرير تم بثه في البرنامج العربي الشهير “صدى الملاعب”.

وأكدت جماهير “السيتي” أن محرز صفقة ناجحة بكل المقاييس وهم بحاجة لهذا اللاعب المهاري من أجل تحقيق الألقاب في نهاية الموسم.

حيث صرح أحد المشجعين: “أهلا رياض محرز، نحن بحاجة إليك هذا الموسم لأنك عنصر مهم في تشكيلة الفريق، نحتاجك للفوز بالرباعية هذا الموسم”.

وصرح مشجع آخر: “محرز هو اللاعب الوحيد الذي تم التعاقد معه في الصائفة الماضية، هو لاعب بإمكانيات كبيرة وهو القطعة التي أكملت لوحة “غوارديولا.. نحن نحبك”.

وقال مشجع آخر: “أنفقنا المال بشكل صحيح، سيواصل تسجيل الأهداف، عليك نسيان تضييعك لضربة الجزاء ضد ليفربول”.