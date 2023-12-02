بالفيديو.. جماهير ميلان تستقبل بحفاوة بن ناصر في الميلانيلو

إستقبلت جماهير ميلان الإيطالي، صبيحة اليوم السبت، نجم فريقها الأول الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بمقر النادي الميلانيلو.

ونشر حساب”ميلان براس”، اليوم السبت لحظات وصول بن ناصر لمقر الفريق، والذي كان في إنتظاره العديد من محبيه من جماهير ميلان.

ومن جانبه حييا لاعب الخضر بن ناصر الجماهير التي كانت في إستقباله وقام بإلتقاط صور تذكارية معهم.

وللإشارة، سيكون بن ناصر معني بمواجهة اليوم بين ميلان و فروسينوني في الكالتشيو الإيطالي بعد غياب منذ شهر ماي الماضي.