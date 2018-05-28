بالفيديو.. جماهير ولاعبو ريال مدريد يطالبون “رونالدو” بالبقاء !

طالبت جماهير ريال مدريد ولاعبو الفريق “كريستيانو رونالدو” بالبقاء في صفوف الملكي وعدم الرحيل، بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها.

رونالدو كان قد صرح أنه سيتحدث لمشجعي الملكي وسيفصح عن مستقبله في قادم الأيام.

وكانت جماهير “الميرنغي” قد استقبلت “الدون” سهرة أمس بحفاوة كبيرة في احتفالية الفريق بعد فوزه باللقب الـ13 في دوري أبطال أوروبا.

وظلت تردد: “كريستيانو إبقى.. !” وحتى لاعبو الفريق ظلوا يرددون تلك العبارات وسط أجواء رائعة.

يذكر ان تصريحات رونالدو الأخيرة صنعت الحدث في مختلف وسائل الإعلام العالمية وحتى بعض الأندية بدأت تحلم في ضم نجم الملكي.