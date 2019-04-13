بالفيديو.. جمعية “طفلي يقرأ” تطلق مشروعا وطنيا لتفعيل عملية القراءة بالبليدة

اطلقت جمعية “طفلي يقرأ” بالبليدة مشروع وطني لتفعيل عملية القراءة بالحديقة عمومية الكائنة ببلدية اولاديعيش.

وحسب رئيس الجمعية طفلي يقراء عادل زغيمي لانهار فان المشروع يسمح للطفل بالتعلم والمطالعة على يد مشرفين مؤهلين يعملون على تدريبه ومتابعته خارج مسار الدراسي.

وهذا بمساهمة مكتبة المطالعة العمومية المتواجدة على مستوى كل بلدية.

كما كشف هذا الأخير أن طفل يتمكن من خلالها من التعرف على أسرار القراءة وحب المطالعة وغرس القيم الوطنية والأخلاقية.

حيث سيكون هذا المشروع للقراءة مدعما للاسرة الجزائرية والمدرسة فيكمل بناء الطفل من خلال القراءة ليصبح فردا واعيا وقائدا في المجتمع مستقبلا حسب هذا الاخير.