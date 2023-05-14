بالفيديو.. جمهور إسبانيول يفسد فرحة لاعبي برشلونة بالتتويج
بقلم عزيز طالبي
احتفل لاعبو برشلونة بحسم لقب البطولة الإسبانية لصالحهم عقب الفوز أمام إسبانيول برباعية مقابل اثنين.
وشاءت الصدف، أن لا يحتفل كثيرا القائد بوسكيتش ورفقائه بالتتويج، بعد دخول أنصار اسبانيول الملعب وأجبروا لاعبي البرصا على مغادرة أرضية الميدان هروبا من الاصطدام بهم.
وكان برشلونة قد حسم اللقب قبل 4 جولات كاملة، من البطولة بعد توسيع الفارق إلى 17 نقطة كاملة.
فوضى ؟
اقتحام جماهير إسبانيول ملعب المباراة وملاحقة لاعبي برشلونة داخل أرض الملعب 🔥
الجماهير اعتبرت احتفال اللاعبين داخل ملعبهم هو بمثابة إهانة كبيرة !😨
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— تكـتيكي (@tactiek88) May 14, 2023
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