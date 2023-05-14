بالفيديو.. جمهور إسبانيول يفسد فرحة لاعبي برشلونة بالتتويج

احتفل لاعبو برشلونة بحسم لقب البطولة الإسبانية لصالحهم عقب الفوز أمام إسبانيول برباعية مقابل اثنين.

وشاءت الصدف، أن لا يحتفل كثيرا القائد بوسكيتش ورفقائه بالتتويج، بعد دخول أنصار اسبانيول الملعب وأجبروا لاعبي البرصا على مغادرة أرضية الميدان هروبا من الاصطدام بهم.

وكان برشلونة قد حسم اللقب قبل 4 جولات كاملة، من البطولة بعد توسيع الفارق إلى 17 نقطة كاملة.

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