بالفيديو.. جمهور الاتحاد يبدع في توديع بعثة الفريق بمطار “هواري بومدين”

سجل أنصار فريق اتحاد العاصمة، حضورهم ظهر اليوم الأربعاء، بمطار “هواري بومدين”، لتوديع بعثة الفريق المتنقلة إلى المعرب.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد على “فايس بوك”، مقطع فيديو، أظهر الطريقة التي ودع بها الأنصار لاعبيهم.

كما أبدت إدارة الاتحاد اعجابها واعتزازها، بالخرجة التي قام بها أنصارها، والتي من شأنها منح دعم معنوي كبير للاعبين.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، تنقل اليوم الأربعاء، إلى المغرب، لمواجهة الجيش الملكي، في إطار اياب ربع نهائي كأس الكاف.