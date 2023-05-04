بالفيديو.. جمهور البياسجي يتظاهر أمام مقر الفريق بسبب ميسي ونيمار

تظاهر جمع غفير من جمهور نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أمام مقر تدريبات النادي، مطالبين بمغادرة نجمي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار داسيلفا.

وظهرت ألتراس جمهور البياسجي، أمس الأربعاء، في فيديوهات، من أمام مقر الفريق الباريسي، حاملين مكبرات الأصوات ولافتات، وهي في حالة من الغضب.

بعد أن أكدت تقارير إعلامية، رحيل ليو ميسي عن البياسجي مع نهاية الموسم الحالي، وطالبت برحيل الإدارة الحالية للفريق وميسي عن صفوف الفريق.

كما قام الجمهور الباريسي، برفع لافتات و ترديد عبارات مسيئة بحق اللاعب ليونيل ميسي بعد تأكد رحيله عن البياسجي، مع نهاية الموسم الحالي، وكذلك اللاعب البرازيلي نيمار.

وبعدها توجهت جماهير البياسجي، أمام مقربة من منزل اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا، طالبته بالرحيل عن الفريق، بسبب تغيبه عن مباريات كثيرة عن الفريق هذا الموسم.

وفي ذات السياق، أدانت إدارة البياسجي، تصرفات جماهير الفريق المسيئة بحق لاعبي الفريق ميسي ونيمار، وأكدت أنه مهما كانت الخلافات ستبقى تدعم كل اللاعبين.