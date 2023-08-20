بالفيديو.. جمهور العميد يتنقل في موكب لمتابعة ودية الفريق أمام نانتير

يواجه فريق مولودية الجزائر، أمسية اليوم الأحد، فريق نانتير الفرنسي، في اول مباراة تحضيرية ضمن تربص فرنسا.

ورغن كون هذه المواجهة، تحضيرية، إلا أن جمهور العميد، من المفقيمين بفرنسا، أبو إلا حضور هذا اللقاء للوقوف على تشكيلة الفريق.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديور، لأنصار المولودية، الذين تنقلو بسياراتهم في موكب، لمتابعة هذه المباراة التحضيرية.

يذكر أن هذه المباراة التحضيرية، بين مولودية الجزائر، وفريق نانتير الفرنسي، بملعب “قصر بوا غوي”، مقررة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.

https://fb.watch/mxSKNoyDmp/?mibextid=2JQ9oc