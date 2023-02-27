بالفيديو.. جمهور بشكتاش يتضامن مع أطفال ضحايا الزلزال بطريقة رائعة

تضامن جمهور نادي بشكتاش التركي، أمس الأحد، مع الأطفال المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً.

حيث قامت جماهير نادي بشكتاش، برمي دُمى وألعاب للأطفال، كدعم معنوي للأطفال المتضررين من الزلزال.

بداية من الساعة 4:17 مساءً بالتوقيت التركي، نفس الوقت الذي ضرب فيه الزلزال الأول البلاد بتاريخ 6 فيفري المنصرم.

وغطت هدايا جمهور بشكتاش، أرضية الملعب قبل إطلاق الحكم صافرة بداية مواجهة بشكتاش ضد أنطاليا سبور.

والتي إنتهت بالتعادل السلبي، على ملعب فودافون بارك، ضمن الجولة 14 من الدوري التركي.